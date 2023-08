'Questo Clint Eastwood è pigro, non fa nulla': le lamentele del produttore di Sergio Leone

Se dici Far West dici Clint Eastwood: l'attore ha recitato nella trilogia di Sergio Leone plasmando l'Uomo senza nome il ruolo più iconico della sua carriera e, in generale, tra i più famosi nella storia del cinema. Ma proprio il suo personaggio più famoso non fu inizialmente compreso dai produttori.

Malgrado il cachet piuttosto importante di Eastwood per la trilogia del dollaro, ci furono non pochi problemi sul set in quanto i produttori accusavano l'attore di non fare assolutamente nulla se non fumare il sigaro. Per Clint Eastwood, quel gesto rappresentava il suo immergersi del tutto nel personaggio conferendogli un'aura molto più misteriosa e distaccata di quanto non volesse Sergio Leone che invece avrebbe voluto raccontare, per filo e per segno, il passato dell'Uomo senza Nome.

Eastwood era deciso a interpretare il cowboy con soli "movimenti e gesti, mantenendo un alone di mistero sul suo passato" e così testimonia la storia del cinema. Ma i produttori della trilogia non furono per niente contenti e quando chiesero a Eastwood di fare qualcosa lui, per tutta risposta, ... non fece nulla!

"Hanno detto - racconta l'attore - 'Cristo, questo tizio non sta facendo niente. Non sta dicendo niente. Non ha nemmeno un nome! E quel sigaro si sta consumando'". I produttori, successivamente, si arresero al successo dell'Uomo senza Nome e se quel personaggio è come lo conosciamo non possiamo che ringraziare Clint Eastwood!

