Clint Eastwood, nonno e papà premuroso: ecco il tenero post di sua figlia Francesca

Siamo abituati a vedere Clint Eastwood nella duplice veste di attore e regista, e ora, giunto alla veneranda età di 91 anni, ha deciso di dedicare molto più tempo alla sua numerosa famiglia. Il tenero post pubblicato da sua figlia Francesca testimonia infatti quanto sia un papà e anche un nonno premuroso.

Nello scatto che potete vedere in calce alla notizia, Eastwood appare sorridente con in braccio il suo nipotino e si legge: "Best dad. Best grandfather" ovvero "Miglior papà. Miglior nonno". Bisogna sottolineare che il regista di Gran Torino ha avuto una vita sentimentale molto travagliata.

Eastwood ha infatti avuto la sua prima figlia da una relazione occasionale nel 1953 e nel mentre ha sposato Maggie Johnson. Durante il suo matrimonio però il regista ha avuto una relazione extraconiugale con la ballerina Roxanne Tunis dalla quale è nata sua figlia Kimber, riconosciuta solo nel 1989. Estwood e la Johnson hanno in seguito avuto due figli ma il loro matrimonio si è poi concluso definitivamente nel 1984.

Dal 1975 al 1989 è legato all'attrice Sondra Locke; nonostante quattordici anni passati insieme, i due non si sono mai sposati visti anche i continui tradimenti con l'assistente di volo Jacelyn Reeves, da cui ha altri due figli. Dal 1990 al 1995 frequenta l'attrice Frances Fisher, da cui nasce per l'appunto nel 1993 Francesca Eastwood. Infine nel 1996 sposa la giornalista Dina Ruiz. I due hanno una figlia, Morgan Colette. Il loro matrimonio si è concluso nel 2014.