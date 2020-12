Clint Eastwood, i migliori film non western da riscoprire

Prima di divenire prolifico e straordinario regista con Brivido nella notte nel 1971, il mitico Clint Eastwood è stato (ma è tutt'ora) tra gli attori di genere più amati di Hollywood, protagonista di gradi classici del cinema western come la Trilogia del Dollaro di Sergio Leone o anche di grandi polizieschi.

Quando si parla di Clint Eastwood si ha solitamente la tentazione di accostarlo soprattutto al western, comunque, questo a causa della sua iconicità in alcuni magnifici ruoli che lo hanno trasformato in leggenda, ma la cifra interpretativa della star così come la sua mano registica sono assolutamente superlative anche in altri contesti di genere.



Tra le sue interpretazioni più bello possiamo infatti elencare Dove osano le aquile di Brian G.Hutton, Ispettore Callaghan: Il caso Scorpio è tuo! di Don Siegel, Una calibro 20 per lo specialista di Michael Cimino, Nel centro del mirino di Wolfgang Petersen e Di nuovo in gioco di Robert Lorenz.



Tra i film invece da lui diretti e sempre non western possiamo elencare Fino a prova contraria, Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino e l'ultimo e stupefacente Richard Jewell, ricordando anche in menzione speciale Il corriere e I ponti di Madison County.



