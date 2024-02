Clint Eastwood, Maria Gay Harden ricorda: 'Era troppo sexy, me ne innamorai subito'

Juror #2 sarà l’ultimo film di Clint Eastwood, la leggendaria star di Hollywood ammirata da tutti, in particolare dall’attrice Marcia Gay Harden.

Durante un’intervista con il 20 Questions: On Deadline podcast, l’attrice ha rivelato di essersi innamorata di Clint Eastwood subito dopo averlo visto per la prima volta in un film: “Volevo essere Clint Eastwood. Volevo essere il suo personaggio Rowdy Yates in Rawhide (Gli uomini della pirateria). Il modo in cui si pavoneggiava. Il modo in cui era così figo. Il modo in cui era così sexy. Il modo in cui non dava nulla per scontato... Era così freddo, calmo e raccolto. E io ero così innamorata di lui che volevo essere lui.”

Harden ha poi coronato il suo sogno lavorando con Clint Eastwood in Space Cowboys, ma la sua infinita ammirazione verso il regista l’ha portata a fare una figura leggermente imbarazzante, esattamente il primo giorno sul set, quando Eastwood si presentò per salutare tutti: “E lentamente, ma inesorabilmente, si fa strada verso il basso, salutando le persone. È come se fossero tutti parenti, li conosce da anni. Io sono nell'ultima sedia. Sono entrata in un panico silenzioso - una specie di sofferenza interiore - e quando finalmente si è avvicinato, sono balzata fuori dalla sedia, mi sono lanciata verso di lui e l'ho abbracciato, suscitando gli sguardi di tutti i presenti nella roulotte. E poi con la voce più acuta possibile - e sapete che la mia voce non è acuta - ho detto: "Ciao!". E ho iniziato a ridere.”

