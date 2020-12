Clint Eastwood leggenda: a 90 (e in pandemia) finite le riprese di Cry Macho

Nello speciale dedicato ai 21 film più influenti del 21esimo secolo pubblicato nelle scorse ore, Deadline rivela che Clint Eastwood - al quale il collega ha riservato un posto d'onore nell'articolo grazie a Million Dollar Baby - ha terminato da poco le riprese del nuovo film Cry Macho.

Nel pezzo di Deadline, che trovate nella sua interezza nella sezione della fonte in calce, si legge: "E poi c'è Clint Eastwood, un uomo che sta nel giro più a lungo di chiunque altro e che a 90 anni è indiscutibilmente la persona più anziana che abbia mai diretto e volte anche recitato nei film delle major che contano. Tra l'altro Eastwood ha appena terminato il suo ultimo film, Cry Macho, che ha diretto per la Warner Bros. sotto le restrizioni del Covid, interpretando anche il ruolo principale."

Come se la pandemia avesse causato rallentamenti a tutti tranne che a lui, Eastwood - noto per il suo programma di direzione rapidissimo sul set - ha completato i lavori in tempi da record: basti pensare che l'annuncio del film, che vi avevamo riportato tempestivamente, era arrivato solo nei primi di ottobre.

Basato sul libro scritto da N. Richard Nash e su una sceneggiatura scritta da Nash e Nick Schenk, Cry Macho vede Eastwood nei panni di una star del rodeo e allevatore di cavalli che, nel 1978, accetta il compito di riportare all'uomo che l'ha assunto il suo giovane figlio, che vive insieme alla mamma alcolizzata. Attraverso il Messico rurale sulla via del ritorno in Texas, l'improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente impegnativo, durante il quale questo cavaliere stanco del mondo potrà forse trovare il proprio senso di redenzione insegnando al ragazzo cosa significa essere un brav'uomo.

Cry Macho arriverà nel corso del 2021 e negli Stati Uniti sarà distribuito da HBO Max.

