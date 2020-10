Clint Eastwood, l'Ispettore Callaghan tra Mark Ruffalo e Arnold Schwarzenegger

Stasera su Iris a partire dalle 21:00 torna in tv Ispettore Callaghan: il caso 'Scorpio' è tuo!!, quarta collaborazione fra Clint Eastwood e il regista Don Siegel nonché primo episodio della celebre saga di 'Dirty Harry'.

Capolavoro assoluto del poliziesco americano degli anni '70, il film arrivò dopo le precedenti regie di Siegel con Eastwood protagonista (L'uomo dalla cravatta di cuoio, Gli avvoltoi hanno fame, La notte brava del soldato Jonathan) e venne ispirato dagli omicidi del serial killer Zodiac, che in quegli anni e proprio nell'area di San Francisco era solito schernire la polizia e i media inviando messaggi sui suoi efferati crimini, in uno dei quali minacciò di dirottare uno scuolabus pieno di bambini.

Il ruolo di Harry Callahan inoltre fu vagamente basato sulla figura detective della vita reale David Toschi, l'investigatore capo del caso Zodiac: Toschi sarebbe stato interpretato da Mark Ruffalo in Zodiac di David Fincher, che a sua volta citò Ispettore Callaghan: il caso 'Scorpio' è tuo!! in una famosa scena in cui Toschi (Ruffalo) va al cinema per vedere proprio questo film.

Naturalmente i retroscena su questo pezzo di storia del cinema americano sono tantissimi: uno particolarmente insospettabile legga la prima sceneggiatura del film a Terrence Malick, un regista conosciuto per opere molto diverse. Nel suo copione Malick aveva modificato Scorpio facendone non più uno psicopatico senza cervello che uccide solo perché piacere, ma un vigilante che dà la caccia ai ricchi criminali sfuggiti alla giustizia. A Siegel non piaceva la sceneggiatura di Malick, ma a Eastwood sì, e infatti le idee del regista di The Tree of Life e La sottile linea rossa avrebbero costituito la base per il sequel, Una 44 magnum per l'ispettore Callaghan.

Inoltre, Il caso Scorpio è tuo!! è uno dei film preferiti in assoluto di Arnold Schwarzenegger: la star ha più volte dichiarato nel corso della sua lunga carriera che guardare questo film lo ha ispirato a cercare di ottenere ruoli d'azione con eroi spiritosi che avevano il vizio di farsi giustizia da soli.

