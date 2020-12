Clint Eastwood inserì le figlie in Potere Assoluto, creando assoluto scandalo: ecco perché

Stasera in tv su Rete4 a partire dalle 21:25 torna in onda Potere Assoluto, thriller diretto e interpretato da Clint Eastwood che include nel cast anche Gene Hackman ed Ed Harris.

Oltre a queste grandi star, però, il film include anche la presenza di ben due figlie di Clint Eastwood: Kimber Eastwood (nata Kimber Tunis) e Alison Eastwood. Proprio la scelta di casting di Kimber all'epoca sollevò un grosso clamore perché l'attore e regista non aveva mai riconosciuto pubblicamente la paternità, dato che la bimba nacque da una relazione clandestina che Eastwood ebbe con la ballerina Roxanne Tunis.

La ragazza però venne accreditata con il cognome del padre biologico, cosa che per molti costituì una sorta di riconoscimento ufficiale.

Parlando del film in termini meramente cinematografici, invece, sappiate che Clint Eastwood grazie alla sua ferrea metodologia sul set riuscì a girare tutte le scene in tre settimane e con un budget di 4 milioni di dollari. Fu stregato dalla sceneggiatura, e all'epoca dichiarò in proposito: "Mi venne inviata la sceneggiatura di questo film dal team di produzione di Castle Rock e quando la lessi mi piacque immediatamente. È stata scritta da William Goldman, che è uno dei migliori sceneggiatori in circolazione. Aveva rafforzato la storia del libro per farla adattare perfettamente al formato cinematografico, ma allo stesso tempo mantenendo i personaggi ben definiti e interessanti".

