Clint Eastwood, con Il texano dagli occhi di ghiaccio nacque la Regola Eastwood: cos'è?

Stasera su Iris a partire dalle 21:15 torna in programmazione Il texano dagli occhi di ghiaccio, uno dei film più famosi, amati e importanti del Clint Eastwood regista, col nostro anche nei panni del protagonista Josey Wales.

In verità il film - anche noto col titolo originale di The Outlaw Josey Wales - in origine non doveva essere diretto da Eastwood, scelto solo in qualità di attore: per la regia era stato infatti reclutato Philip Kaufman, il grande regista di Uomini Veri e Terrore dallo spazio profondo, che aveva iniziato a dirigere alcune scene ma venne sostituito in corsa da Clint Eastwood. Era il 24 ottobre 1975, e l'icona del western iniziava la direzione del suo sesto lungometraggio.

La sostituzione però fu talmente controversa che spinse la Directors' Guild of America a creare la Regola Eastwood: questa rappresenta il divieto per qualsiasi membro del cast o della troupe di un film di essere chiamato a sostituire il regista di quello stesso film. Ma perché Kaufman fu allontanato dal progetto? Secondo il biografo Marc Eliot, parte dell'acrimonia tra Eastwood e Kaufman fu il risultato del corteggiamento da parte di entrambi verso la protagonista femminile Sondra Locke, che i due volevano invitare a cena fuori. Diversi membri del cast, tra l'altro, si lamentarono della nuova regia di Eastwood e affermarono che Kaufman aveva svolto molto del lavoro per il quale l'attore in seguito si sarebbe preso il merito. Secondo loro, Kaufman che aveva scelto le location, i costumi e anche Dan George, dopo averlo visto in Piccolo grande uomo (1970).



Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Gli Spietati.