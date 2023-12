Clint Eastwood, il figlio Kyle Eastwood: 'C'è un film che svela com'è davvero mio padre'

Kyle Eastwood, il primo figlio maschio di Clint Eastwood e fratellastro del ben più noto Scott Eastwood, ha raccontato a Cinecittà News il rapporto privato e professionale con il padre.

Interrogato sulla personalità del padre e di come sia nella vita reale, Kyle - noto musicista e spesso arruolato dal genitore per realizzare le colonne sonore dei suoi film - ha dichiarato: "È molto diverso dai suoi personaggi, nella vita reale è molto più rilassato, più accessibile, anche se ovviamente ci sono aspetti di lui in ogni suo personaggio più celebre. Ha molto umorismo, nella vita vera. Forse il personaggio de I ponti di Madison County è quello più simile al vero Clint."

Come noto, Clint Eastwood sta per tornare con il suo nuovo film Juror n2, le cui riprese si sono concluse poco dopo la fine degli scioperi di Hollywood. Per Kyle, il segreto del successo del padre è un mistero, ma la passione per il proprio lavoro è da sempre rigorosa: "Non so quale sia il suo segreto, dico davvero. É semplicemente innamorato della recitazione e più ancora della regia, che è la parte che lo appassiona di più. Ha sempre voluto fare il regista, fin da quando recitava in tv. Se lo chiedi a lui, ti dirà che il segreto è trovarsi al posto giusto nel momento giusto."

Per altri contenuti vi ricordiamo che nel cast di Juror n2 ci sarà anche JK Simmons.