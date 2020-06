Clint Eastwood: la famiglia lo festeggia con una torta, la sua reazione diventa virale

Alison Eastwood ha pubblicato su Instagram un video dei festeggiamenti per i 90 anni del padre, Clint Eastwood, nel quale si vede la reazione imbarazzata e sorpresa dell'attore e regista americano. In poco tempo il video è diventato virale sul web, a dimostrazione del grande affetto dei fan e dei cinefili nei confronti di Eastwood.

Clint Eastwood ha festeggiato il suo compleanno circondato dalla famiglia, come si può notare anche dal video, nel quale si vede una tavolata con piatti e biglietti d'auguri. Nel filmato è proprio Alison Eastwood, con tanto di mascherina e guanti, a portare al padre la torta.

La reazione di Eastwood è un semplice 'Smettetela', rivolto ai parenti. Una conferma di come il regista sia poco avvezzo a festeggiare il proprio compleanno.



Un altro dei figli di Clint, Scott Eastwood, aveva spiegato che il padre non ami moltissimo i festeggiamenti nei suoi confronti:"Non ama i compleanni. Faremo apparire di nascosto una torta. Probabilmente non gli piacerà ma una la porteremo".

Clint Eastwood si è sposato due volte e ha avuto diverse relazioni, dalle quali sono nati sette figli. Diversi di loro hanno intrapreso la carriera artistica e collaborato con il padre, come Alison Eastwood in Mezzanotte nel giardino del bene e del male e nel recente Il corriere - The mule, Francesca Eastwood in Fino a prova contraria e Jersey Boys, e Scott Eastwood in Flags of Our Fathers, Gran Torino e Invictus.

