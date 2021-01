Clint Eastwood, Di nuovo in gioco: i segreti sul film e il cameo del giovane Clint!

Stasera su Iris a partire dalle 21:10 torna in onda Di nuovo in gioco, dramma sportivo del 2021 con protagonisti Clint Eastwood e Amy Adams per la regia d Robert Lorenz.

Per prepararvi alla visione vi proponiamo alcuni segreti, retroscena e curiosità relativi alla realizzazione del film, tra dietro le quinte e aneddoti divertenti:

Si tratta del primo ruolo importante di Clint Eastwood in un film non diretto da Clint Eastwood nell'arco di diciannove anni : l'ultimo film era stato Nel centro del mirino di Wolfgang Petersen.

: l'ultimo film era stato Nel centro del mirino di Wolfgang Petersen. Eastwood inizialmente aveva dichiarato che Gran Torino (2008) sarebbe stato il suo ultimo ruolo come attore: i produttori di Di nuovo in gioco lo hanno convinto a cambiare idea, e successivamente avrebbe recitato anche in The Mule - Il corriere .

. Le scene con Gus Lobel da giovane utilizzano primi piani di Clint Eastwood presi dal film Firefox - Volpe di fuoco (1982), ottavo film diretto da Eastwood: un simpatico cameo del giovane Clint nel film del vecchio Clint!

In questo film compare Scott Eastwood , figlio di Clint. È il quarto film di o con suo padre in cui è apparso: gli altri sono Flags of our fathers, Gran Torino e Invictus.

, figlio di Clint. È il quarto film di o con suo padre in cui è apparso: gli altri sono Flags of our fathers, Gran Torino e Invictus. In un'intervista Clint Eastwood parlò di come fu tornare a farsi dirigere da un regista che non era lui stesso: "È stato orribile, ho dovuto ascoltare tutto quello che diceva! Ma io e Robert lavoriamo insieme da quasi vent'anni ormai. Abbiamo parlato del mestiere del regista per tantissime volte nel corso degli anni, quindi quando mi ha mostrato la sua sceneggiatura ho pensato che fosse un'opportunità perfetta. Non avevo dubbi che avrebbe fatto un ottimo lavoro, e lo ha fatto assolutamente".

