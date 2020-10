Clint Eastwood: Coraggio fatti ammazzare e i folli titoli italiani dei film di Callaghan

Stasera dalle 21:10 su Iris torna in tv Coraggio fatti ammazzare, quarto film della saga dell'ispettore Harry Callaghan interpretato dal leggendario Cain Eastwood, qui alla sua unica regia del franchise.

Dopo avervi parlato delle celebre frasi di Harry Callaghan, oggi vogliamo riallacciarci al famoso discorso sui titoli italiani già fatto con Pirati dei Caraibi e illustrarvi il caotico adattamento utilizzato per i polizieschi con protagonista Clint Eastwood a cavallo fra gli anni '70 e gli anni '80.

Ad esempio, per il primo episodio della serie, uscito nel 1973 per la regia di Don Siegel e intitolato in versione originale Dirty Harry, in Italia venne utilizzato il titolo Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, in tutto e per tutto diverso da quello statunitense e più orientato a 'raccontare' la trama del film (nel quale a Callaghan, per l'appunto, viene assegnato il caso Scorpio). Per il secondo l'adattamento nostrano si è avvicinato di più al titolo originale (lo statunitense Magnum Force è diventato l'italiano Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan), solo per poi sbizzarrirsi con i successivi.

Il terzo episodio, The Enforcer, uscito nel 1976 e diretto da James Fargo, in Italia è infatti diventato Cielo di piombo, ispettore Callaghan, mentre il quarto, quello che va in onda oggi, in originale è intitolato Sudden Impact: il titolo italiano Coraggio... fatti ammazzare è stato preso direttamente dalla frase più famosa del film; anche se, per complicare le cose, pure in quel caso ci fu un problema di adattamento.

La prossima settimana parleremo di Scommessa con la morte, quinto ed ultimo episodio della serie diretto nel 1988 da Buddy Van Horn: qualora ve lo steste chiedendo, il titolo originale è The Dead Pool.