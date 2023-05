Clint Eastwood compie 93 anni! L'omaggio di Arnold Schwarzenegger: 'Mi hai ispirato'

Oggi 31 maggio 2023 il celebre attore, regista e produttore cinematografico Clint Eastwood compie la veneranda età di 93 anni! Per celebrare il momento, Arnold Schwarzenegger ha pubblicato una foto su Instagram che li ritrae in montagna con le attrezzature da sci.

"Buon compleanno, Clint!" scrive come descrizione del post. "Mi hai ispirato, sei stato il mio mentore, oltre a un amico meraviglioso. A 93 anni dimostri che gli eroi non vanno in pensione – al contrario, si ricaricano. Sei una leggenda". In meno di un'ora, il post ha raggiunto tremila reazioni e ottocento condivisioni.

Classe 1930, Clint Eastwood Jr. viene ricordato per film quali Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto, il cattivo, Million Dollary Baby e il recente Cry Macho - Ritorno a casa, a cui si aggiungono svariate serie televisive. Inoltre, è a sua volta regista e produttore. In ambito discografico, esordì nel 1961 con Unknown Girl of my Dream, mentre il suo singolo più recente risale al 2009 (Gran Torino). Cosa riserverà il suo futuro? Per scoprirlo, ecco tutti i dettagli su Juror #2, l'ultimo film della carriera di Clint Eastwood.

Non sorprende che una carriera così illustre gli abbia conferito numerosi riconoscimenti: tra i principali, ricordiamo i quattro Premi Oscar (Gli spietati, Million Dollar Baby), i quattro Golden Globe (Bird, Gli spietati, Million Dollar Baby, Lettere da Iwo Jima) e i tre David di Donatello (Million Dollar Baby, Gran Torino, Hereafter).

Eppure la carriera di Arnold Schwarzenegger è altrettanto florida, come ci dimostra il trailer di Fubar.