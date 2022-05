Clint Eastwood compie 92 anni: 'Arrivai a Roma con pochi vestiti e nessuna conoscenza'

Diventare icone del cinema non è da tutti, ma diventarlo e arrivare a 92 anni senza aver perso un grammo di quel fascino e di quella voglia di stare dietro e davanti alla macchina da presa è decisamente solo da Clint Eastwood: come non celebrare l'uomo dagli occhi di ghiaccio, dunque, nel giorno del suo compleanno?

Il protagonista della Trilogia del Dollaro, infatti, nacque a San Francisco il 31 maggio del 1930 e spegne oggi, appunto, la bellezza di 92 candeline: il modo migliore per omaggiare questa leggenda vivente ci è dunque sembrato quello di riprendere alcune sue parole, ripercorrendo le tappe della sua ascesa all'Olimpo di Hollywood a partire dal suo arrivo a Roma.

"Arrivai a Roma con pochi vestiti e nessuna conoscenza. Tutti avevano cercato di avvertirmi, consigliandomi di essere prudente, perché era un sacco di tempo che si cercava un interprete per quella sceneggiatura. Ma a me non interessava. A me piaceva. Incontrai Sergio, io non parlavo per niente l'italiano e lui non parlava inglese. Sapeva dire 'Good morning' e io 'Buongiorno'. Quindi nel nostro primo incontro ci fu molta gestualità e ci facemmo tante risate. Comunque prendemmo un interprete e andammo subito d'accordo" sono le parole con cui Eastwood racconta il suo primo incontro con Sergio Leone.

La star de Gli Spietati prosegue: "Grazie a lui [l'interprete], Leone e io potemmo comunicare per quel primo film. In seguito, un po' alla volta, imparò meglio l'inglese e io feci lo stesso con l'italiano. Alla fine arrivammo a poter bere insieme un bicchiere di vino insieme scambiando quattro chiacchiere. Con Sergio avevo un ottimo rapporto. Certo, a volte sia arrabbiava con me, e io con lui, ma alla fine eravamo grandi amici. Ho lavorato con molti grandi registi e Sergio resta uno dei più grandi, il mio maestro. Qui è dove ho cominciato, e se non fossi venuto qui all'epoca, con Sergio Leone, Morricone, Dallamano, Tonino Delli Colli e tutta la troupe, chi saprebbe dove sarei ora nella vita...".

Cosa ne pensate? Credete che il nostro Clint avrebbe trovato la sua strada per la gloria nel mondo della settima arte anche senza Sergio Leone? Diteci la vostra nei commenti!