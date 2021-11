Clint Eastwood: ecco come ha ottenuto il ruolo dell'iconico Ispettore Callaghan

Clint Eastwood questa sera torna in tv con Cielo di Piombo, Ispettore Callaghan, il film del 1976 diretto da James Fargo, terzo episodio dei cinque dedicati all'iconico ispettore della polizia di San Francisco. Inizialmente però, l'attore non era stato minimante preso in considerazione per questo ruolo.

I produttori infatti, inizialmente avevano contattato Robert Mitchum e Steve McQueen. Entrambi però non si sono resi disponibili, così fu preso in considerazione Paul Newman. L'attore però si vide costretto a rifiutare la parte dopo aver letto lo script in quanto, come riferito in seguito dallo stesso Clint Eastwood, pensava che il personaggio fosse una specie di ragazzo radicale di destra e dunque, non si sentiva particolarmente a suo agio a farlo.

Il ruolo dello spericolato Ispettore Callaghan poi sarebbe dovuto andare a Frank Sinatra, il cantante però non si rese disponibile per la parte e così, venne scelto Clint Eastwood. La star degli Spaghetti Western si mostrò inizialmente riluttante, essendo alle prese con la post-produzione di Brivido nella notte. Dopo aver dato uno sguardo alla sceneggiatura però si convinse, a patto però che venissero apportate alcune significative modifiche.

Tra l'altro, alcune delle pellicole dedicate all'Ispettore Callaghan sono ispirati a fatti reali di cronaca e dunque sicuramente l'attore avrà in qualche modo voluto rendere le vicende narrate molto più simili a quelle vissute da un vero ispettore di polizia.

