Clint Eastwood, clamoroso: dopo 50 anni Warner Bros Discovery ha rifiutato il nuovo film?

Dopo aver tagliato i ponti con Christopher Nolan, che ha prodotto e distribuirà il suo nuovo film Oppenheimer con Universal, a quanto pare Warner Bros Discovery potrebbe separarsi anche da Clint Eastwood, probabilmente il più famoso e importante autore della scuderia Warner.

Per chi non lo sapesse, infatti, la relazione tra Clint Eastwood e Warner Bros. dura da 50 anni, col regista che ha realizzato i suoi film per la major dagli anni '70 segnando una delle 'amicizie' professionali tra un autore e uno studio cinematografiche più longeve della storia del cinema. Tuttavia parrebbero esserci stati attriti tra la nuova dirigenza di Warner Discovery e Clint Eastwood fin dall'inizio, con il nuovo ceo David Zaslav che commentando i risultati negativi al box office di Cry Macho ci andò tutt'altro che leggero, specificando che non sarebbero stati fatti 'favori a nessuno'.

Ora, due nuovi pezzi pubblicati da Word of Reel e Above the Line, dedicati proprio ad affrontare il 'mistero del nuovo film di Clint Eastwood alla Warner Bros', sostengono che, nelle scorse settimane, come da tradizione il regista avrebbe proposto un nuovo film alla major, solo per ricevere un rifiuto come risposta. Il magazine riferisce di aver contattato diverse fonti interne per provare a fare luce sulla situazione, ricevendo una sfilza di no comment. Curiosamente, poi, come fa notare Above the Line, Warner ha menzionato Clint Eastwood solo una volta in tempi recenti, ovvero quando Matt Reeves ha firmato in esclusiva con lo studio: in quell'occasione, il nuovo co-CEO di Warner Michael De Luca aveva dichiarato a Deadline: "Warner ha sempre avuto una tradizione, diventare una base di partenza per i registi, come dimostra la storia di Clint Eastwood"

Certo è che, con Clint Eastwood arrivato a 92 anni e con uno o al massimo due film nel cinturone, non sarebbe esattamente la cosa più elegante del mondo da parte di Warner Bros Discovery troncare su due piedi una relazione professionale durata mezzo secolo, e impreziosita da due vittorie all'Oscar per miglior film (senza contare gli altri premi); specialmente considerato che l'autore è famoso per produrre film dal costo risibile (sempre consegnati in anticipo sulla data di scadenza, e mai oltre il budget prefissato).

Insomma, l'argomento è caldissimo: voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti e continuate a seguirci per tutti i prossimi aggiornamenti.