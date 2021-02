Clint Eastwood arriva su Sky con una valanga di film: dove vederlo anche in streaming

Una settimana di febbraio sarà intitolata a Clint Eastwood su Sky Cinema, con la programmazione dal 13 al 19 di questo mese interamente dedicata ai film di e con il leggendario attore e regista.

In occasione della prima visione di Richard Jewell (che si terrà lunedì 15 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), Sky ha organizzato una vera e propria maratona tematica con ben 18 titoli in programmazione.

Abbiamo la saga completa dedicata all’ispettore Harry Callaghan della polizia di San Francisco, interpretato da Eastwood nei 5 film che la compongono, ISPETTORE CALLAGHAN: IL CASO SKORPIO È TUO!, UNA 44 MAGNUM PER L’ISPETTORE CALLAGHAN, CIELO DI PIOMBO, ISPETTORE CALLAGHAN, CORAGGIO... FATTI AMMAZZARE e SCOMMESSA CON LA MORTE; la “trilogia del dollaro”, composta da PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ e IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO, diretta da Sergio Leone, con le meravigliose musiche di Ennio Morricone e Eastwood nel ruolo del protagonista, affiancato da Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef ed Eli Wallach; e altri western come IMPICCALO PIÙ IN ALTO con Bruce Dern e IL CAVALIERE PALLIDO.

Cambiando genere segnaliamo anche il cult assoluto del cinema carcerario FUGA DA ALCATRAZ, diretto da Don Siegel; l’action che ottenne 3 nomination agli Oscar 1994 NEL CENTRO DEL MIRINO, in cui troviamo nel cast anche John Malkovich; il thriller che segna l’esordio alla regia di Clint Eastwood BRIVIDO NELLA NOTTE, in cui è anche protagonista; il road movie, opera prima di Michael Cimino, UNA CALIBRO 20 PER LO SPECIALISTA, dove Eastwood è affiancato da Jeff Bridges; il poliziesco L’UOMO DALLA CRAVATTA DI CUOIO; il capolavoro di Don Siegel LA NOTTE BRAVA DEL SOLDATO JONATHAN con Clint Eastwood e infine il biopic sul jazzista Charlie Parker, interpretato da Forest Whitaker, BIRD, scritto e diretto da Eastwood che ha qui anche un ruolo minore.

Tutti i titoli saranno disponibili anche on demand su Now TV.

Per altre letture, ecco l'Everycult su Gli Spietati.