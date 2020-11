Clint Eastwood arriva in Red Dead Redemption 2: la fan-art è incredibile!

Un fan di Red Dead Redemption 2 e dell'iconica star hollywoodiana Clint Eastwood ha deciso di mescolare i mondi di Rockstar Games e di Hollywood per creare una fan-art a dir poco incredibile.

Ispirata al design del celebre videogame per PS4, X-Box One e PC, l'immagine trasporta Clint Eastwood nel selvaggio west digitale popolato da John Marston, Arthur Morgan e compagnia; inoltre, se la posa dell'attore e regista pluri-premio Oscar vi sembra famigliare, è perché sembrerebbe essere ispirata a quella della celebre locandina statunitense del film The Outlaw Josey Wales, conosciuto nel mercato italiano con il titolo di Il texano dagli occhi di ghiaccio.

Uscito nel 1976, Il texano dagli occhi di ghiaccio è il sesto film diretto da Eastwood, in quell'occasione - come spesso gli è capitato - anche attore della pellicola: il film racconta la storia di Josey Wales, un uomo interessato solo al pesante lavoro nei campi nella sua piccola proprietà nel Missouri, nella quale vive insieme alla moglie e al figlio. Nonostante sia riuscito a rimanere fuori dalla guerra di Secessione, ne rimane sfortunatamente vittima quando un gruppo di soldati nordisti comandati dal fanatico capitano Terrill arriva in zona per una scorreria in territorio nemico, stermina la sua famiglia e distrugge la sua casa.

Rimasto letteralmente senza niente, Josey Wales deciderà di unirsi all'esercito sudista per rifarsi di ciò che ha perso e soprattutto vendicarsi del capitano Terrill.

