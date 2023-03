Clint Eastwood, annunciato l'ultimo film della carriera: svelati i primi dettagli

Dopo oltre sessant'anni e quasi 50 film a suo nome come attore e regista, sembra che Clint Eastwood stia per terminare la sua leggendaria carriera, dato che secondo DiscussingFilm l'autore avrebbe iniziato i lavori per quello che già viene definito il suo ultimo film.

Per quanto riguarda i dettagli riguardanti questo progetto, le prime indiscrezioni lo descrivono come un thriller attualmente intitolato 'Juror #2': si dice che la storia si concentrerà su un giurato coinvolto in un processo per omicidio che si rende conto che potrebbe essere lui l'assassino e lotta con il dilemma di costituirsi o manipolare la giuria per farla franca. Il progetto sarà distribuito da Warner Bros, studio per il quale Clint Eastwood sviluppa progetti da quasi 50 anni: addirittura, dall'uscita di Gran Torino nel 2008, Eastwood ha diretto in esclusiva per la Warner, firmando da allora altri dieci film per lo studio tra cui Invictus, Sully, American Sniper e Richard Jewell. Il suo film più recente Cry Macho, distribuito da HBOMax e Warner Bros, è uscito nel 2021.

Secondo le fonti, non è chiaro se Juror 2 sarà davvero il film finale di Clint Eastwood: in base alle informazioni trapelate, il regista (com'è facile immaginare) non si è pronunciato al riguardo, tuttavia è opinione comune tra le parti coinvolte che dopo questo progetto il quattro volte vincitore dell'Oscar - che sta per compiere 93 anni - appenderà la sedia da regista al chiodo. Non sono state rilasciate ulteriori informazioni, ma viene suggerito che Clint Eastwood sta cercando una giovane star per il ruolo del protagonista.

