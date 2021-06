Clint Eastwood, addio alla sua storica controfigura: è morto a 92 anni Buddy Van Horn

Proprio in questi giorni Clint Eastwood ha compiuto 91 anni, ma questo è un giorno triste per la leggendaria icona del cinema mondiale, che ha perso uno stretto collaboratore e uno dei compagni di lungo corso sul set: è morto infatti Buddy Van Horn, stuntman e controfigura dell'attore in oltre 30 film.

Buddy Van Horn aveva 92 anni. Il primo film in cui ha lavorato con Clint Eastwood come controfigura è stato Coogan's Bluff (in italiano L'uomo dalla cravatta di cuoio) nel 1968: sono seguiti poi Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo!, Lo straniero senza nome e La notte brava del soldato Jonathan nei primi anni '70, e via via tutti gli altri.

In tre occasioni, Van Horn ha anche diretto Clint Eastwood, che vedremo a ottobre nel film Cry Macho: è stato infatti regista di Fai come ti pare (1980), Scommessa con la morte (1988) e Pink Cadillac (1989).

In una intervista del 2011, Buddy Van Horn ha raccontato la voglia di Clint Eastwood di girare le scene più acrobatiche e pericolose da solo, senza uno stuntman, nonostante i suoi tentativi di dissuaderlo. "È un tipo piuttosto fisico e gli piace fare le sue acrobazie. In alcune delle cose che fa era piuttosto facile farsi del male. Ho provato a dissuaderlo più volte, ma spesso senza successo. Il più delle volte andava e faceva lui le acrobazie. Un paio di volte ne è uscito malconcio."

In ogni caso, per lo stuntman lavorare con Clint Eastwood è stato "un sogno. A volte mi sveglio e non vedo l'ora di andare a lavorare quando c'è lui" raccontava. "Ti rende le cose facili. Siamo buoni amici, anche se non socializziamo. Lui ha i suoi amici speciali e io i miei."