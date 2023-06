Clint Eastwood, 93 anni e non sentirli: iniziate le riprese del nuovo film Juror 2

Ottime notizie per tutto il mondo del cinema: il leggendario regista Clint Eastwood, la cui carta d'identità segna ben 93 anni, è arrivato in Georgia in queste ore per chiamare il primo ciak del suo nuovo film, Juror 2.

Eastwood dirigerà e produrrà il film, con WSAV che ha confermato la notizia: l'autore è stato visto sulla 40th Street, con immagini che lo mostrano "indossare una camicia abbottonata, pantaloni cachi e scarpe da ginnastica". Solo qualche mese fa, The Hollywood Reporter riferiva che Clint Eastwood era desideroso di trovare un ultimo progetto da dirigere "prima di cavalcare verso il tramonto a testa alta" e la sceneggiatura di Juror 2 ha evidentemente fatto al caso suo.

Aspettiamoci che nei prossimi mesi sarà proprio questa la narrazione con la quale Warner Bros. sceglierà di sponsorizzare il film: "L'ultima opera di Clint Eastwood". Ricordiamo che Juror 2 è interpretato da Kiefer Sutherland, Toni Collette, Nicholas Hoult e Zoey Deutch, ed è ambientato durante un processo per omicidio in cui uno dei giurati si rende conto di aver ucciso la vittima in un incidente di guida: dovrà cerca di salvare l'imputato, che lui sa essere innocente, ma possibilmente senza auto-incriminarsi...

