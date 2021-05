Clint Eastwood fa 91 anni: 5 film da vedere in streaming!

Tanti auguri, Clint Eastwood! Nato a San Francisco il 31 maggio del 1930, l'instancabile regista e attore compie oggi novantuno anni: in attesa di vedere Cry Macho al cinema il prossimo ottobre, ecco 5 film da vedere in streaming per celebrare il suo compleanno.

Guardando alla filmografia di Eastwood, non possiamo che iniziare i nostri consigli di oggi con Gli Spietati, capolavoro del 1992 in cui un ex fuorilegge dal passato leggendario decide di accettare la proposta di un giovane pistole e mettersi sulle tracce di due cowboy che hanno sfregiato una prostituta per incassare la taglia. Con un cast che include anche Morgan Freeman e Gene Hackman, il film è disponibile per la visione su Netflix.

Sempre nel catalogo di Netflix è possibile trovare anche l'acclamato Million Dollar Baby, vincitore di quattro premi Oscar tra cui miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista a Hilary Swank, e anche il recente Il corriere - The Mule, in cui Eastwood veste i panni di un anziano in difficoltà che accetta di lavorare come corriere di droga per un cartello messicano.

Gran Torino, tra i film e i ruoli più apprezzati della carriera di Eastwood, è invece disponibile nel catalogo di Infinity, mentre la sua opera più recente, il Richard Jewell con Paul Walter Hauser e Sam Rockwell, può essere vista su Now TV.

Intanto, vi lasciamo alla prima immagine di Eastwood nei panni di un cowboy in Cry Macho.