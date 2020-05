Clint Eastwood fa 90 anni: la trasformazione da neonato ad oggi, il video è virale

Oggi 31 maggio il leggendario attore e regista Clint Eastwood compie novant'anni, e mentre i fan potranno rivederlo in Brivido della Notte su Iris a partire dalle 21:00, sta spopolando su internet un video che ne mostra l'evoluzione fin dalla tenera età.

Il filmato è stato pubblicato qualche anno fa su YouTube e mostra il grande Clint dal suo primo anno di vita, 1930, fino all'86esima candelina: purtroppo non è stato aggiornato negli ultimi quattro anni, ma come sappiamo il cineasta è ancora in ottima forma, con il suo splendido ultimo film, Richard Jewell, in arrivo in digitale e home-video proprio in questi giorni dopo un ottimo successo di critica e pubblico dopo l'uscita nei cinema di tutto il mondo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

Fra i pochissimi ad aver vinto due volte il Premio Oscar per la miglior regia, ai quali si aggiungono i due per il miglior film (Gli Spietati e Million Dollar Baby) e quello onorario alla memoria Irving G. Thalberg, Eastwood è considerato una delle figure più importanti della cinematografia mondiale. Tra i film più celebri la Trilogia del Dollaro di spaghetti-western diretta da Sergio Leone, Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo, e le collaborazioni col regista Don Siegel, come La Notte Brava del Soldato Jonathan, Dirty Harry e Fuga da Alkatraz.

Tra le sue regie più celebri e apprezzate Lo straniero senza nome, Il texano dagli occhi di ghiaccio, Il cavaliere pallido, Mystic River, American Sniper e tantissime altre, inclusa ovviamente quella de Gli Spietati, che interpretò e produsse e dedicò alle memoria proprio di Leone e Siegel.

Nell'augurare un felice compleanno a Clint Eastwood, vi rimandiamo all'Everycult su Gli Spietati.