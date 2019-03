Climbers: Jackie Chan e Wu Jing protagonisti di un film sulle scalate

The Hollywood Reporter ha diffuso in esclusiva la notizia che gli attori Jackie Chan e Wu Jing saranno i protagonisti di una storia, intitolata provvisoriamente Climbers, su i primi scalatori cinesi che hanno affrontato l'Everest.

I due attori, Jackie Chan e Wu Jing sono entrambi delle celebrità in patria e il loro prossimo progetto li vedrà impegnati sul Monte Everest, per raccontare la storia dei primi alpinisti cinesi che tentarono la scalata della vetta più alta del mondo.

Sempre come riporta The Hollywood Reporter, la storia racconterà della spedizione degli alpinisti cinesi Wang Fuzhou, Gonpo e Qu Yinhua che, nel 1960, ha effettuato una scalata storica sulla cresta nord del Monte Everest. La squadra cinese è stata la prima a scalare con successo il lato nord dell'Everest, che è noto per essere particolarmente pericoloso. A rendere ancora più famoso il trio di scalatori fu il fatto che lasciarono una statuetta del presidente Mao in cima alla vetta, prima di tornare indietro per salvare un quarto membro della loro squadra che non era in grado di completare la scalata.

Il film, Climbers, sarà diretto dal regista Daniel Lee e prodotto dallo Shanghai Film Group. Non appena avremo ulteriori notizie al riguardo, compreso il titolo reale della pellicola, non tarderemo a comunicarvelo.