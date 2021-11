Clifford Il grande cane rosso, il film è un successo e la Paramount annuncia il sequel

Clifford - Il grande cane rosso ha debuttato nelle sale americane e su Paramount+ il 10 novembre 2021, mentre in Italia arriverà al cinema a partire dal 2 dicembre ma la Paramount Pictures ha già annunciato lo sviluppo di un sequel del film diretto da Walt Becker e basato dall'omonima serie di libri per bambini di Norman Bridwell.

Il film live-action per famiglie basato sul libro del 1963 ha incassato fino ad oggi 34,6 milioni di dollari negli Stati Uniti e nel suo primo fine settimana sul servizio di streaming dello studio è stato il film originale più visto fino ad oggi. Clifford sarebbe dovuto uscire nelle sale a metà settembre ma è stato spostato a novembre con una strategia di uscita in sala e in streaming, date un'occhiata al trailer di Clifford Il grande cane rosso.

"Clifford - Il grande cane rosso si è fatto strada nei cuori degli abbonati Paramount+", ha affermato Tanya Giles, Chief Programming Officer, ViacomCBS Streaming. "L'incredibile performance del film su Paramount+ parla del potere dell'intrattenimento per le famiglie da godersi insieme e non vediamo l'ora di continuare a offrire ai nostri abbonati offerte più esclusive per le famiglie".



Nessuna data di uscita è stata ancora fissata per il sequel, e c’è ancora da capire se il film avrà una finestra cinematografica ibrida come il suo primo capitolo o uscirà esclusivamente al cinema. La pellicola è stata realizzata in collaborazione con eOne, che si occupa della distribuzione in Canada e nel Regno Unito, e Scholastic, che pubblica i libri per bambini su cui è basato il film.



Clifford – Il grande cane rosso segue la dodicenne Emily Elizabeth, a cui è stato regalato un cagnolino rosso. Con sua grande sorpresa, si sveglia e scopre che il piccolo cane è cresciuto durante la notte diventando un gigantesco segugio. Il cast include Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale e Kenan Thompson. La sceneggiatura è firmata da Justin Malen ed Ellen Rapoport.



La PETA si è scagliata contro Clifford, l'organizzazione no profit a sostegno dei diritti degli animali ha lanciato accuse alla produzione ma questo non ha fermato la Paramount nel dare il via libera ad un secondo capitolo.