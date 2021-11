Clifford Il Grande Cane Rosso, con Everyeye una scena in anteprima esclusiva

Non è ancora arrivato nelle sale cinematografiche italiane, ma è già stato annunciato il sequel di Clifford Il Grande Cane Rosso, che ha debuttato con successo negli Stati Uniti nelle scorse settimane. In attesa dell'uscita, prevista per il 2 dicembre, su queste pagine possiamo dare un'occhiata a una esclusiva scena in anteprima del film.

La clip, della durata di una cinquantina di secondi, è visibile all'interno della notizia, oltre che sul nostro canale YouTube. La scena ci mostra una esilarante visita del cane Clifford dal veterinario, e si conclude con una bilancia distrutta dalla sua enorme mole.

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi delle accuse da parte della PETA rivolte a Clifford Il Grande Cane Rosso, a causa di presunte crudeltà sugli animali avvenute sul set. Il film è tratto dall'omonima serie di libri per bambini firmata da Norman Bridwell, ed è incentrato sulla figura del cane Clifford, un cucciolo rosso le cui dimensioni crescono a dismisura, comportando una serie di disagi per la sua padroncina, la piccola Elizabeth, e suo zio Casey. Grazie a Clifford, in ogni caso, i due scopriranno il vero significato di un amore incondizionato.

Clifford Il Grande Cane Rosso è prodotto da Paramount Pictures, e negli Stati Uniti ha già superato i 34 milioni di dollari di incassi al botteghino.