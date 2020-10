Cliffhanger: sapete che il film con Sylvester Stallone è nel libro Guinness dei primati?

Stasera, a partire dalle 21:15 su Iris, torna in tv Cliffhanger - L'ultima sfida, action adventure del 1993 con protagonisti Sylvester Stallone, John Lithgow e Michael Rooker.

Il film, non tutti lo sanno, è stato inserito nel libro del Guinness dei primati per la più costosa acrobazia aerea mai eseguita. Lo stuntman Simon Crane è stato pagato $1 milione di dollari per uno stunt a quindicimila piedi di altezza senza l'ausilio di alcun dispositivo di sicurezza o trucco cinematografico.

Addirittura la compagnia di assicurazioni rifiutò di prendere parte al progetto, dunque Sylvester Stallone decise di ridursi il proprio cachet quota e pagare lo stunt di tasca propria in modo che il film potesse essere realizzato. La folle acrobazia è stata realizzata negli Stati Uniti, in quanto considerata illegale in Europa, dove invece venne girata la maggior parte del film. Crane, che per lo stunt doveva passare da un aereo ad un altro utilizzando un filo, in realtà non riuscì a completare al cento per cento l'acrobazia, ma il montaggio dà l'impressione che l'abbia fatto: a causa della pericolosità della sequenza, infatti, la produzione la girò soltanto una volta e a quel punto per necessità si decise di 'aggiustarne l'esito' con un'inquadratura aggiuntiva.

Tra l'altro, si dice che Sylvester Stallone abbia preso parte al progetto per combattere la propria paura dell'altezza.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Cliffhanger e al nuovo video dal set di Samaritan, film di supereroi con protagonista Stallone attualmente in produzione.