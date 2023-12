Cliffhanger 2, svelato quando inizieranno le riprese del nuovo film di Sylvester Stallone

Sylvester Stallone sarà nel sequel di Cliffhanger, e le riprese della pellicola cominceranno presto in Europa.

Dopo aver ricevuto 2 milioni di euro in fondi per la realizzazione del sequel/reboot, le riprese di Cliffhanger 2 cominceranno nell’estate del 2024. La sceneggiatura è firmata da Mark Bianculli e il film verrà diretto da Jean-François Richet. Sylvester Stallone riprende il ruolo di Gabriel "Gabe" Walker che “vive nelle Dolomiti dove gestisce un esclusivo rifugio di montagna. Quando Gabe e un cliente di alto profilo vengono presi in ostaggio durante un avventuroso fine settimana, sua figlia deve usare tutte le sue abilità di arrampicatrice per superare i rapitori, scatenando una battaglia tra la vita e la morte.”

Secondo FFF Bayern, Cliffhanger sarà una produzione mista anglo-tedesca tra la Black Magic Films di Londra e la Supernix di Monaco di Baviera, in collaborazione con la statunitense Original Films. Supernix è la joint venture tra Maze Pictures e Occupant Entertainment.

Stallone è stato di recente protagonista della docuserie Netflix Sly, che ripercorre le tappe della vita dell’attore e la sua scalata verso il successo, e inoltre rivela numerosi dettagli e aneddoti sulla carriera di Sly, in particolare quello che ha portato alla nascita di Rocky Balboa.

Sapevate invece che Cliffhanger con Sylvester Stallone è entrato nel guinness dei primati?