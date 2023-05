Cliffhanger 2, Ric Roman Waugh chiarisce: 'Non sono interessato ai remake'

Ric Roman Waugh tiene ancora una volta a precisarlo: Cliffhanger 2 non sarà un remake del film cult degli anni ’90. L’idea del regista che ha preso in carico il nuovo film, che vedrà tornare protagonista Sylvester Stallone, è quella di replicare l’operazione che ha portato al successo Top Gun: Maverick, ampliare, piuttosto che ripetere.

Per i più giovani e per tutti coloro che non dovessero conoscere il film originale, lasciamo la recensione di Cliffhanger, film del 1993 diretto da Renny Harlin il cui protagonista tornerà nelle sale in quello che, secondo le intenzioni dell’autore, sarà un sequel e non un remake.

Il regista ha infatti dichiarato apertamente e senza possibilità di fraintendimenti a Collider: “È stato tipo - Come lo chiami? - E io - Non voglio fare un remake. Non sono interessato ai remake -. Penso che quello che la tv ha fatto per noi è stato di darci, come spettatori, la possibilità di abbracciare sempre di più l’idea di storie seriali che si possono portare avanti anche in capitoli multipli”.

Per spiegare meglio il pensiero dietro la realizzazione del suo lavoro, il filmmaker ha continuato: “Top Gun: Marverick è stata una brillante operazione nostalgia che è riuscita a portare cose nuove, dando una nuova identità alla cosa. Stiamo facendo una cosa simile con Cliffhanger, ma cosa renderà il nostro film unico è questo ragazzo di nome Sylvester Stallone, che è riuscito a creare uno dei più iconici personaggi di tutti i tempi ma è stato anche molto bravo nel passare il testimone”.

Insomma c’è ancora tanto da scoprire su questa nuova opera che cercherà di replicare il successo di un film memorabile e particolare di Cliffhanger, film capace addirittura di finire nel Guinness dei Primati.