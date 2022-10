'Clicquot', Haley Bennet, Tomas Sturridge e Sam Riley nel cast ufficiale!

Thomas Napper, regista di Jawbone, dirigerà il nuovo film sulla famosissima casa di produzione di champagne francese Clicquot. Nel cast figurano nomi come Haley Bennet, Tomas Sturridge e Sam Riley, attori che hanno avuto modo negli ultimi anni di dimostrare il loro talento.

Haley Bennet, attrice americana di successo, interpreterà la vedova Clicquot, affascinante e talentuosa giovane donna che ha guidato il marchio francese del 19° secolo. Non a caso, il film è basato sul romanzo The Widow Clicquot: The Story of a Champagne Empire and the Woman Who Ruled It di Tilar J. Mazzeo. La carriera della giovane attrice procede benone, visto anche il suo ruolo protagonista in Cyrano, adattamento cinematografico di Joe Wright, ispirato dall'omonimo musical di Erica Schmidt (che a sua volta prende dal Cyrano de Bergerac di Ronstand). Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Cyrano.

A fianco della Bennett compaiono altri due nomi: Thomas Sturridge, attore protagonista di The Sandman, serie a fumetti di Neil Gaiman (anche qui vi segnaliamo la recensione di The Sandman), e Sam Riley, il corvo di Malefica (2014), nonché suo messaggero. Quest'ultimo è stato annunciato come parte del cast di Firebrand, accanto ad Alicia Vikander e Eddie Marsan. Il ruolo che i due rivestiranno in Clicquot, però, non è ancora noto.