Clerks: Kevin Smith rivela l'origine del dibattito sulla Morte Nera nel primo film

In seguito all'annuncio di un terzo capitolo di Clerks, Kevin Smith ha riportato sotto i riflettori la sua creatura ricordando cosa generò il celebre dibattito sulle condizioni degli operai della Morte Nera nel primo film del 1994.

Nel corso di una sua apparizione in Star Wars Show, Smith ha rivelato che nei primi anni '90, prima dell'avvento di internet, i riferimenti alla cultura pop nei film al cinema non erano ancora diventati mainstream e per lui il vero apripista è stato Quentin Tarantino con il suo film d'esordio, Le iene. "La nozione stessa del parlare di film all'interno di un film diventò regola. Per me è stato Quentin Tarantino a renderlo possibile nel suo Le iene, che inizia con una discussione su un testo di canzone di Madonna. E ricordo di aver guardato quella scena e pensato se fosse di valore, se adesso i dialoghi nei film avessero preso quella piega. Puoi parlare semplicemente dei testi di Madonna? Se è così, parlerò di film perché è quello di cui parliamo tutto il tempo, era quella la nostra urgenza. Io e i miei amici non ci parlavamo realmente con pensieri più o meno originali, citavamo Raising Arizona e Star Wars e roba simile...".

Questo pensiero inevitabilmente portò Smith a inserire proprio le citazioni nei dialoghi del suo primo film, Clerks. "Avevamo avuto questa conversazione su Star Wars, io e il mio produttore Scott Mosier, mentre eravamo alla scuola di cinema. Avevamo iniziato a parlarne liberamente in questo coffee-shop a Vancouver nel 1992 e c'era questo tipo all'interno, né io né Mosier, seduto a un altro tavolo. Ho visto distintamente questo tizio mettere da parte il giornale che stava leggendo e iniziare ad ascoltarci. Che ci crediate o no quella era un'epoca in cui la gente non parlava troppo spesso di Star Wars e penso che quel tipo fosse molto eccitato all'idea di sentire qualcun altro parlarne. Se avessimo aspettato ancora tre anni per fare il film ci sarebbe stato internet e quella discussione non avrebbe avuto senso perché sarebbe stata fatta mille volte in rete, ma ce l'avevamo nella vita vera e dopo aver visto reagire in quel modo quel tipo ho deciso di metterla nel film. Poi quando il film uscì, nel mondo non si parlava d'altro. Dicono che la lingua internazionale sia quella dell'amore, no, la lingua internazionale è Star Wars".

L'annuncio del terzo Clerks è stato dato da Smith stesso insieme alla condivisione di una foto che lo ritraeva con Jay Mewes e Jeff Anderson, entrambi protagonisti dei due capitoli precedenti. Anche Brian O'Halloran, che ha recitato nel ruolo di Dante nei primi due film di Clerks, tornerà per questo terzo capitolo. Smith ha rivelato che le premesse principali rimanderanno a quello da lui passato nell'ultimo anno della sua vita, ovvero l'infarto e il miracoloso recupero