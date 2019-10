Clerks III: la trama prenderà spunto dall'infarto accaduto a Kevin Smith

Nel corso di una chiacchierata con The Wrap, Kevin Smith ha aggiornato ulteriormente circa il progetto di portare alla luce il terzo capitolo di Clerks III, annunciato a circa 13 anni di distanza dal secondo capitolo.

Impegnato nella campagna promozionale intorno a Jay and Silent Bob Reboot, del quale Smith ha avuto modo di parlare a fondo, specialmente del suo coinvolgimento emotivo con il personaggio di Ben Affleck, il regista ha avuto l'occasione di anticipare anche qualche dettaglio circa la trama di Clerks III, annunciato pochi giorni fa a sorpresa.

Smith ha rivelato che le premesse principali rimanderanno a quello da lui passato nell'ultimo anno della sua vita, ovvero l'infarto e il miracoloso recupero: "Randal ha un infarto e realizza che è arrivato a un passo dalla morte senza che la sua vita significasse qualcosa, infatti non c'è nessuno che si ricordi di lui, non ha famiglia o altro. Mentre è in fase di recupero, sotto Fentanyl, arriva a questa conclusione alla mezza età, dopo essere quasi morto, dopo aver lavorato in un videonoleggio per tutta la vita e guardato i film di altre persone: dice a Dante di voler fare un film. Così Dante e Randal realizzano Clerks. E Questa è la trama di Clerks 3".

L'annuncio del terzo Clerks è stato dato da Smith stesso insieme alla condivisione di una foto che lo ritraeva con Jay Mewes e Jeff Anderson, entrambi protagonisti dei due capitoli precedenti. Anche Brian O'Halloran, che ha recitato nel ruolo di Dante nei primi due film di Clerks, tornerà per questo terzo capitolo.

"Torneremo tutti sulla scena del crimine! Questa non sarà la vecchia sceneggiatura che abbiamo quasi realizzato alcuni anni fa: questa è una sceneggiatura completamente nuova che ho appena iniziato a scrivere ieri sera! E finora, è come se un sogno fosse diventato realtà! A due settimane dal debutto di Jay & Silent Bob Reboot sono entusiasta di annunciare il nostro imminente ritorno a Quick Stop! Quindi vi assicuro: siamo aperti!".

Intanto, Jay and Silent Bob Reboot uscirà nelle sale americane il 15 ottobre prossimo.