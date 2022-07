Clerks III, ecco trailer e nuovo poster del film di Kevin Smith!

Ne è passato di tempo dall'ultima volta che abbiamo potuto assistere alle avventure di Dante e Randal: i due commessi più irriverenti, fannulloni e scorretti del mondo presentatici da Kevin Smith nel lontano 1994 si sono fatti vivi per l'ultima volta nel 2006, lasciando trascorrere più di 15 anni prima di tornare a salutarci.

La lunga attesa, però, sta ormai finalmente per scadere: Clerks III è stato annunciato ufficialmente ormai un bel po' di tempo fa, e mentre i fan di tutto il mondo chiedevano a gran voce un trailer Kevin Smith ne aveva promesso l'arrivo in tempi non troppo lunghi nei giorni scorsi. La promessa sarà stata mantenuta?

Fortunatamente sì! Anticipato dall'ultimo poster ufficiale del film, infatti, Clerks III si è presentato a noi pochi minuti fa con questo primo, attesissimo trailer che ci riporta tutto d'un tratto indietro nel tempo: i nostri eroi sono sempre lì, con la solita verve, la solita passione per la nullafacenza e per il maltrattare i clienti e, naturalmente, le immancabili partite di hockey sul tetto del negozio.

Insomma, un effetto amarcord davvero niente male per il trailer di un film che sicuramente richiamerà a sé tutti i nostalgici dei meravigliosi anni '90: l'attesa sarà valsa la pena? Lo scopriremo solo il prossimo autunno! Vi ricordiamo, intanto, che la colonna sonora di Clerks III sarà curata da Gerard Way dei My Chemical Romance.