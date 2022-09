Clerks III, Rosario Dawson: 'Ho pianto durante la premiere del film'

Dopo l'arrivo del nuovo trailer di Clerks III, il film è stato finalmente presentato in anteprima. L'interprete di Becky Scott, Rosario Dawson, ha parlato della sua prima visione della pellicola ai microfoni di Collider, descrivendo l'intera esperienza con grande entusiasmo.

"Stavo piangendo di brutto durante la premiere" ha rivelato l'attrice nel corso dell'intervista. "Era qualcosa a cui ho dato tutto. Non l'avevo visto prima, quindi me la aspettavo [la reazione]. Sono felice che il mio trucco sia sopravvissuto [...] Era da un po' che volevo raggiungere questi personaggi ed è stato toccante perché questa non è solo una storia. È una realtà. Abbiamo quasi perso Kevin per un attacco di cuore. Non avremmo avuto questo film [se fosse successo]. Non avremmo avuto così tante cose."

Da questa dichiarazione è evidente che c'è una storia interna alla troupe, dove le relazioni che si sono create sono forti e importanti. L'attrice ha proseguito dicendo di essere felice di aver ritrovato il personaggio di Becky e di essere tornata in quel mondo. "È stato semplicemente straordinario far parte di una narrazione lunga decenni in un modo così forte ed emozionante. Ha così tanta umanità. Dunque, sì, sono felice che abbia davvero funzionato. È stato controverso. Ero nervosa per questo motivo. Sono stata davvero ansiosa e abbiamo improvvisato molto e cose del genere. [...] È davvero incredibile, ed è stato meraviglioso vedere tutte le cose che non sono riuscita a vedere in quei giorni, perché non ho girato tutti i giorni. Ma Brian, quel monologo che fa alla fine è così potente."

Dawson crede che i fan "adoreranno il film", e ha poi parlato del lavoro con Kevin Smith, che è di certo duro e stressante, ma anche bello perché il regista è super rilassato e ti inserisce in quella che è una macchina ben oliata. E voi, siete curiosi di vedere la pellicola? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto ecco il poster di Clerks III.