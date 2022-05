Clerks III, Kevin Smith rivela: 'Ecco quando arriverà il trailer!'

E' passato un po' di tempo dagli ultimi aggiornamenti su Clerks III, con la conferma da parte di Kevin Smith della possibile data d'uscita di Clerks III entro la fine dell'anno. Nelle scorse ore, il regista ha svelato quando potrebbe uscire il trailer dell'atteso terzo capitolo della saga!

In un tweet postato ieri, infatti, Smith ha confermato di aver visto una prima versione del trailer di Clerks III, rivelando anche l'occasione in cui i fan potrebbero vederlo per la prima volta: "I ragazzi di Lionsgate mi hanno mostrato una prima versione del trailer di Clerks III e c***o se lo ADORO!" ha scritto entusiasta. "Montare i trailer è un'arte a sé stante e gli artisti che hanno lavorato a ciò che ho visto hanno tutto il mio rispetto e la mia ammirazione. Sperando di poterlo condividere con voi durante il mio panel al Comic-Con...".

Di recente, Kevin Smith aveva rivelato i suoi progetti per il Comic-Con di San Diego che si terrà a luglio: "Non vedo l'ora. Trasformeremo il Tin Roof Inn in un Mooby's e sarà la nostra base per tutta la settimana. Durante il giorno saremo in streaming, raccontando il dietro le quinte dell'evento, mentre la sera potremo ospitare degli spettacoli per un pubblico di 150-200 persone" ha spiegato.

Quanto alla data del debutto in sala non ci sono ancora informazioni precise a disposizione, se non la promessa di Kevin Smith che Clerks III uscirà entro il 2022, probabilmente in autunno, con il ritorno nel cast di Brian O'Halloran, Jeff Anderson, Rosario Dawson, Trevor Ferhman, Marilyn Ghigliotti e Jason Mewes.