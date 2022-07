Clerks III, Kevin Smith: 'Ecco perché a mia moglie e mia figlia non frega nulla del film'

A quanto pare la moglie e la figlia di Kevin Smith non condividono lo stesso entusiasmo dei fan per l'arrivo di Clerks III al cinema, dopo svariati anni di attesa dal precedente capitolo e la ragione è presto detta: la vicenda alla base del film prende spunto dal vero episodio di infarto avvenuto a Smith qualche anno fa che gli ispirato la storia.

In pratica la moglie e la figlia di Kevin Smith non hanno trovato il suo infarto divertente quanto lui. L'infarto di Smith, avvenuto nel 2018 a causa dell'ostruzione dell'arteria discendente anteriore sinistra, ha ispirato la trama del suo prossimo film Clerks III. L'esperienza di quasi morte e l'intervento chirurgico salvavita non sono stati facili per la moglie Jennifer Schwalbach Smith e la figlia Harley Quinn Smith, motivo per cui il film le colpisce in modo un po' diverso rispetto all'autoironia mostrata dal regista e sceneggiatore.

"Mia moglie e mia figlia non si sono godute il film come ho fatto io, almeno per la prima mezz'ora... Mia moglie mi ha detto: 'Guarda, quello che pensi sia divertente ora è stato il momento peggiore della nostra fottuta vita'".

Nel classico stile Smith, il regista ha quindi detto alla moglie: "Non dire così ai critici, per l'amor di Dio! È un'affermazione troppo succosa per loro!". Nella stessa chiacchierata con Entertainment Weekly, Smith ha approfondito il ruolo dell'attacco cardiaco nel suo film.

"Volevo raccontare la storia dell'infarto con i miei personaggi. . . Così Randal, il tipo del videonoleggio [interpretato da Jeff Anderson], ha un grave attacco di cuore. Mentre si riprende, si lamenta di aver sprecato la sua vita guardando film e di non aver mai pensato di farne uno lui stesso. Randal e Dante [Brian O'Halloran] realizzano essenzialmente la loro versione di Clerks, un film in bianco e nero intitolato Inconvenience. È incredibilmente meta. Il serpente si mangia davvero la coda, si inghiotte da solo e si sputa fuori, e questo è Clerks III. Potete scriverlo sul poster!".

