Clerks III, Kevin Smith conferma che 'il film è pronto' e anticipa la data d'uscita!

Diversi mesi dopo la fine delle riprese, Kevin Smith è tornato a fornire aggiornamenti su Clerks III, terzo capitolo della saga comica che ha avuto inizio quasi trent'anni fa con il primo film presentato al Sundance Film Festival. Non solo Smith ha confermato che il film è pronto e i lavori sono terminati, ma anche suggerito la data d'uscita.

Intervenuto nel corso del WonderCon, il regista ha risposto ad alcune domande riguardanti il tanto atteso sequel di Clerks, specialmente per quanto concerne la data d'uscita nelle sale:

"Questo autunno, credo, Non c'è ancora niente di ufficiale, ma... hanno fatto riferimento all'autunno. Ad un certo punto parlavano di luglio e sarò onesto con voi, non è un film estivo per nessun motivo. Quindi sembra meglio l'autunno. Inizio autunno, è quello che ho sentito. Ma sì, sta arrivando ed è fottutamente assurdo. Ho visto il film, è finito. L'abbiamo consegnato alla Lionsgate e ora è iniziata la campagna marketing. È venuto fuori in modo meraviglioso".

Dopo il successo del lancio di Jay & Silent Bob Reboot, il regista è tornato all'idea di realizzare altri sequel dei suoi progetti (compreso Malerats, da noi uscito come Generazione X), rivelando di aver iniziato a lavorare alla sceneggiatura di un secondo film chiamato Twilight of the Mallrats. Inoltre, il terzo film della saga di Clerks - anche questo molto sfortunato e con un passato fatto di annunci e successive interruzioni - è in fase di sviluppo dall'autunno 2019: circa un anno fa Smith aveva confermato che Clerks III sarà ambientato quasi interamente nel Quick Shop.

Recentemente, Kevin Smith si è scusato con Bruce Willis in seguito all'annuncio del ritiro dell'attore per la diagnosi di afasia. Non ci resta quindi che attendere con impazienza un primo trailer ufficiale di Clerks III.