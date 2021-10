Clerks III, Kevin Smith conferma:'Ecco quando uscirà il film'

I fan attendevano solo le parole di Kevin Smith e ora sono arrivate. Il regista ha confermato i tempi d'uscita di Clerks III, il terzo attesissimo capitolo della saga che a partire dal primo film del 1994 è diventata un autentico cult a fronte di un budget irrisorio da meno di 30.000 dollari. Ecco le parole di Smith su Clerks III.

Attraverso un post pubblicato su Twitter, Kevin Smith inequivocabile:"E visto che non riesco ancora a lasciar perdere... Clerks III nel 2022!!!" ha scritto il regista, condividendo un post celebrativo del primo film con la locandina. Le riprese sono iniziate ad agosto e sono durate poche settimane.



In una precedente dichiarazione, Kevin Smith si è espresso in maniera entusiasta sul progetto:"C'è un detto del Tao che dice qualcosa come 'Essere grandi è andare avanti. Andare avanti è andare lontano. Andare lontano è tornare'. Grazie a LionsGate possiamo tornare dove tutto è iniziato con quasi l'intero cast che ha dato il via a tutto. E per la prima volta dalla prima volta che abbiamo realizzato il film nel 1993, stiamo girando per intero nel New Jersey, come un'ode, sia al fascino duraturo del cinema che all'intraprendenza e alla follia dei suoi narratori. Anni fa Dante e Randal mi hanno nominato regista, quindi ora è il momento di ricambiare il favore".

Nel corso degli anni Kevin Smith ha realizzato altri film che sono diventati più o meno di culto per i suoi fan, tra cui Dogma, Generazione X, Red State e Tusk.



Il mese scorso Smith annunciò la fine del primo montaggio di Clerks III.