Clerks III, Kevin Smith su Ben Affleck: 'Interpreterà un nuovo personaggio'

Alla fine Kevin Smith ha mantenuto la promessa: Clerks III sta arrivando, e i fan storici della saga non vedono l'ora di poter tornare a seguire le avventure di Dante e Randal dopo averli salutati un'ultima volta nel lontano 2006. Il film in uscita, inoltre, fa registrare anche il grande ritorno di un vecchio amico di Smith.

Stiamo parlando di Ben Affleck, recentemente apparso proprio nel trailer di Clerks III: l'ormai ex-Batman del DC Extended Universe ha già lavorato con Kevin Smith in occasione di film come Generazione X e Dogma, prima di un allontanamento tra i due durato fino al reboot di Jay & Silent Bob uscito nel 2019.

Ma che ruolo interpreterà il nostro Ben in questo Clerks III? A parlarne è stato proprio Kevin Smith: "BEN È TORNATO! [...] Immaginate quanto io sia felice di avere Batman con me. [...] Per coloro che se lo stanno chiedendo, Ben non interpreterà né Holden McNeil, né Shannon Hamilton né Angel Bartleby di Dogma, né Ben Affleck o qualunque altro personaggio apparso nei miei film, sarà un personaggio completamente nuovo" sono state le parole del regista.

Vedremo, a questo punto, quale parte il nostro Kevin avrà cucito addosso al suo amico Ben Affleck per questo graditissimo ritorno; nel caso in cui vi foste persi gli ultimi aggiornamenti, intanto, ecco quando uscirà Clerks III in sala.