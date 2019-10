Clerks III: Gerard Way dei My Chemical Romance lavorerà alla colonna sonora

Il nuovo capitolo cinematografico di Clerks si avvarrà delle musiche del cantante dei My Chemical Romance, Gerard Way. A svelarlo è stato Kevin Smith, durante una pausa del suo Reboot Roadshow, viaggio intorno agli Stati Uniti per mostrare il reboot di Jay and Silent Bob. In realtà James Venable ha lavorato alla colonna sonora di Clerks II.

Tuttavia, Venable non collabora ad ogni film con Kevin Smith e quindi il regista in in Clerks III lavorerà proprio con Gerard Way per le musiche.

Way è un cantante e fumettista - lavorando a Doom Patrol - e ha fornito una canzone per la colonna sonora di Watchmen, ormai dieci anni fa, una cover di Desolation Row di Bob Dylan.

Ha lavorato anche per Tusk di Kevin Smith e la serie The Umbrella Academy per Netflix. Clerks III sarà la sua prima colonna sonora.



Si spera che dopo gli attriti del passato possa esserci un ritorno di Jeff Anderson nel ruolo di Randal Graves.

Dagli indizi che sono stati raccolti in queste settimane, pare che possa trattarsi di un'ipotesi tutt'altro che fantasiosa, soprattutto dopo che Anderson è stato citato da Smith nel corso di un panel.

Qualche giorno fa Kevin Smith ha festeggiato i 25 anni di Clerks e secondo quanto si dice pare che la trama di Clerks III prenda spunto dall'infarto accaduto al regista qualche tempo fa.