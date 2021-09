Clerks III, l'annuncio di Kevin Smith: 'Terminato il primo montaggio'

Lo scorso luglio Kevin Smith aveva annunciato l'inizio delle riprese di Clerks III, e stando alle parole del regista non solo la produzione è terminata, ma è anche già pronta una prima versione del film. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato un lungo post in cui ha spiegato a che punto sono i lavori.

Kevin Smith, che ha completato la sceneggiatura di Clerks 3 durante la quarantena, è ora alle prese con il montaggio dell'atteso sequel. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, il regista di Jay & Silent Bob ha scritto di aver puntato per tutta la scorsa settimana la sveglia alle 4 del mattino, per prendersi cura del suo cane e per lavorare al montaggio di Clerks 3.

La durata del film, racconta Kevin Smith, dopo gli ultimi tagli è adesso di un'ora e 45 minuti, contro l'ora e 37 minuti di Clerks 2 ("ma adesso ci sono molte più cose da raccontare"). Grazie allo strepitoso cast, continua, "il film è divertente da morire e incredibilmente emozionante!"

Secondo la tabella di marcia del regista, il film dovrebbe essere mostrato la prossima settimana ai distributori di Lionsgate, per cominciare successivamente "le proiezioni per gli amici nel salotto di casa", da cui arriveranno le osservazioni e le ispirazioni giuste per gli ultimi ritocchi.

Clerks III, continua Kevin Smith, "è tutto ciò che ho sempre sognato che potesse essere, sin dalla fine di Clerks II! Cavolo, è anche meglio di quanto speravo potesse essere. Non vedo l'ora di riportarvi nel Jersey, ragazzi, con quello che ritengo sia il mio film migliore fino ad oggi!"