Clerks III, l'annuncio di Kevin Smith: 'Si gira il mese prossimo!'

Ne è passato di tempo dall'ultima volta in cui abbiamo incontrato Dante e Randal: era il 2005 quando sbarcava al cinema Clerks II, secondo capitolo della saga ideata da Kevin Smith ora in procinto di diventare una trilogia. Ben 16 anni dopo, infatti, i due commessi meno affidabili del mondo sono pronti a fare il loro ritorno.

Kevin Smith, d'altronde, ha lavorato alacremente nell'ultimo periodo, sfruttando la quarantena per portare a termine la trama di Clerks III: un lavoro che ha dato i suoi frutti, dal momento in cui il regista stesso ha annunciato l'avvio delle riprese del film per il prossimo mese.

"CLERKS III SI GIRA IL MESE PROSSIMO!! C'è una frase nel Tao che dice: 'Essere grandi vuol dire andare avanti. Andare avanti vuol dire andare lontano. Andare lontano vuol dire tornare'. Il mio compleanno è il 2 agosto e Lionsgate mi ha appena fatto il miglior regalo del mondo: i soldi per girare un altro sequel del mio film d'esordio! Dante! Randal! Jay! Silent Bob! Becky! Elias! Victoria! Emma! I personaggi di Clerks e Clerks II ritornano con me sulla scena del delitto" si legge nell'ultimo post di Smith su Instagram.

Siete curiosi? Cosa vi aspettate dal nuovo film del buon Kevin? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, Smith ha confermato che Clerks III sarà ambientato a Quick Stop.