Clerks compie 30 anni: Kevin Smith anticipa Jay & Silent Bob 3?

Il 2024 è l'anno del trentesimo anniversario per un cult degli anni '90, Clerks di Kevin Smith, nonché il trentesimo anniversario dalla prima apparizione dei personaggi Jay e Silent Bob. Per celebrare l'occasione, Smith si è rivolto ai social media, offrendo anche un'anticipazione su Jay & Silent Bob 3 ancora in cantiere.

Dopo esser tornato al cinema con il terzo Clerks nel 2022, il regista ha condiviso un'immagine che rappresenta Jay e Silent Bob nelle loro varie incarnazioni con la scritta "30 anni di Jay & Silent Bob 1994-2024". Su Everyeye potete recuperare il trailer e il poster di Clerks III.



Ecco la didascalia completa scritta da Kevin Smith nel post per celebrare il trentesimo anniversario del suo primo film e aggiornare i fan sul prossimo progetto di Jay & Silent Bob:"Il 2024 segna il 30° anniversario del mio primo film Clerks, il che significa che è anche il il 30° compleanno di Jay e Silent Bob! L'originale americano Jason Mewes ed io siamo stati fianco a fianco, sia professionalmente che personalmente, per tre decenni! Quindi festeggeremo tutto l'anno con autografi al Jay and Silent Bob Stash [negozio di fumetti di proprietà di Smith], al Jay & Silent Bob's Sexy Sleepover presso Smodcastle Cinemas a giugno e inutili cianfrusaglie di plastica sul sito web jayandsilentbob.com! Ma il modo più grande in cui io e Jason Mewes celebreremo il 30° anniversario dei nostri personaggi sarà realizzando un nuovo film di Jay e Silent Bob! Esatto: nel 2024 ci vedrete di nuovo nei costumi e nelle finte parrucche per un film divertente sulla crescente guerra nel settore della cannabis legale nel Central Jersey! Preparatevi a ridere di gusto in un film Askewniverse [l'universo creato da Smith] in cui stavolta nessuno muore! Sto virtualmente terminando la prima stesura, quindi aspettatevi ulteriori notizie sul film (incluso il titolo) entro febbraio! Nel frattempo, permettetemi solo di ringraziarvi - con ogni fibra del mio essere - per il sostegno a Clerks e Jay & Silent Bob in tutti questi anni! Ci avete offerto abbondanti opportunità di vestirci e fare finta per vivere - anche dopo un quarto di secolo. Snootch to the Nootch!".



Lo scorso luglio, Kevin Smith ha dichiarato che la serie animata su Clerks è stato il progetto più assurdo della sua carriera.