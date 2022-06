Clerks 3, quando arriverà il trailer? Ormai manca poco, parola di Kevin Smith!

Clerks 3 è pronto: ad annunciarlo è stato lo stesso regista Kevin Smith, che oggi ha pubblicato un video su Twitter per annunciare l'uscita del trailer.

Nella clip in questione, che troverete in fondo all'articolo, è lo stesso Smith a parlarci. Il regista annuncia che il trailer sarà disponibile a partire dal 6 Luglio, dunque tra una settimana esatta, e ci darà la possibilità di dare uno sguardo ai protagonisti dopo tantissimo tempo. Altre notizie arriveranno invece in occasione del Comic-Con di San Diego. Per chi non lo ricordasse, Clerks 2 risale all'ormai lontano 2006, e in pochi si aspettavano la conferma dell'arrivo di un terzo capitolo.

Il film, che dovrebbe essere distribuito da Lionsgate, è il primo lungometraggio di Smith dallo scoppio della pandemia, mentre l'ultimo era stato Jay & Silent Bob Reboot datato 2019. Secondo quanto dichiarato dal regista, tante sono state le versioni di Clerks 3 proposte negli anni, ma una sola è arrivata così lontano da aver ottenuto un reading dal vivo nel 2020. Sembra che il problema fosse ai tempi Jeff Anderson, il più riluttante a tornare al mondo di Clerks rispetto al resto del cast. Ma lui, che interpreta Randal, per Smith è insostituibile.

In Clerks 3 Smith riporta sullo schermo Marilyn Ghigliotti, che nel primo film ha interpretato Veronica, fidanzata di Dante. È la protagonista di View Askew e da allora non è stata più vista in un altro dei film di Smith, il che rende il suo ritorno particolarmente significativo.

Noi siamo curiosi di vedere il trailer di Clerks 3, e voi? Fatecelo sapere nei commenti!