Clerks 3: Kevin Smith già rimpiange la scena con Ben Affleck, ecco perché!

Dopo diversi anni di lavorazione, Clerks 3 è finalmente approdato nelle sale americane lo scorso settembre ma in una recente intervista in presenza del pubblico Kevin Smith ha ammesso candidamente di rimpiangere già una scena contenuta nel montaggio definitivo. La scena in questione sembrerebbe essere quella che coinvolge l'amico Ben Affleck.

"Questo è ciò di cui mi pento, era così facile e l'avevo in pugno e sarei dovuto andare in un'altra direzione", ha rivelato Smith. "Allora, Affleck si presenta... e poi Affleck fa l'imitazione di De Niro, che va bene. Avrebbe dovuto fare un'imitazione di Matt Damon.... parla di essere questo attore 'Boston John', e lui dice 'ah, De Niro è la mia fottuta pietra miliare'. Avrebbe dovuto dire 'Matty Damon è la mia fottuta pietra miliare' e avrebbe potuto fare qualche battuta da Good Will Hunting. Ogni sera lo guardo e penso: "Perché non ho fatto un'altra stesura?"".

A un certo punto, però, viene da chiedersi se il fatto di cambiare per il gusto di scherzare non avrebbe creato una comicità un po' auto-compiaciuta. Come ricordano i fan, Matt Damon è già apparso in alcuni film di Smith, in Chasing Amy, Dogma e Jersey Girl, per poi interpretare se stesso in Jay and Silent Bob Strike Back. Far interpretare a Ben Affleck, vero amico di Matt Damon, un personaggio che si ispira a Matt Damon poteva rivelarsi un passo fin troppo lungo. O forse poteva essere esattamente ciò che i fan di Smith vogliono dai suoi film.

In ogni caso, Rosario Dawson ha pianto durante la premiere di Clerks 3, come rivelato da lei stessa in una recente occasione. Clerks 3 non è arrivato nelle sale italiane e approderà in streaming on demand il 14 ottobre prossimo (negli Stati Uniti). C'è già anche una data per l'uscita in home video (Blu-Ray e DVD) sempre per gli USA prevista per il 6 dicembre 2022.

Nell'attesa di avere qualche notizia sulla distribuzione italiana, ecco il trailer di Clerks 3.