Clerks 3, aspettando il primo trailer: un poster al giorno per una settimana!

Utilizzando i suoi canali social, Kevin Smith ha condiviso con tutti i suoi follower il primo poster ufficiale di Clerks 3, sequel che ci riporterà a seguire le vicende dei commessi più strambi della periferia americana, sedici anni dopo l'uscita dell'ultimo capitolo (datato ormai 2006). La prossima settimana arriverà il trailer di Clerks 3.

Smith ha poi scritto sul suo profilo Instagram: "Ancora 6 giorni prima di togliere la gomma dalle serrature e dare il via libera a CLERKS III con il reveal del trailer ufficiale MERCOLEDI' 6 luglio! I creativi dell'ufficio marketing di @lionsgate hanno creato una tonnellata di opere d'arte evocative del film! Quindi pubblicherò un'immagine al giorno fino a quando non sveleremo il poster ufficiale con il trailer questo mercoledì!".

Il regista ha quindi proseguito: "Nel frattempo, seguite @clerksmovie su tutti i social media per ulteriori aggiornamenti e arte! Porterò in tour #clerks3 proprio come abbiamo fatto con #jayandsilentbobreboot, quindi potrete guardare il film *con* me e poi, in seguito, faremo un Q&A su di esso! Le prime 19 date saranno in vendita mercoledì, mentre la seconda ondata di città sarà annunciata nel weekend del @comic_con! Non vedo l'ora di riportarvi a @quickstopgroceries, dove la mia vista è stata per la prima volta stravolta, per condividere il prossimo capitolo delle vite di Dante, Randal, Becky, Elias e @jayandsilentbob con chiunque abbia ancora a cuore queste sciocchezze anni '90 tanto quanto me!".

Altre notizie arriveranno invece in occasione del Comic-Con di San Diego. Per chi non lo ricordasse, Clerks 2 risale all'ormai lontano 2006, e in pochi si aspettavano la conferma dell'arrivo di un terzo capitolo.

Non ci resta che attendere con impazienza questo primo trailer. Ecco quando uscirà Clerks 3.