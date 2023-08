Cleopatra, che fine ha fatto il remake con Gal Gadot? Il produttore fa chiarezza

Sono anni ormai che si parla del tanto controverso remake di Cleopatra, che vedrà protagonista l'attrice israeliana Gal Gadot nei panni della celebre regina egizia, ma che fine ha fatto il progetto? Vedrà mai la luce o rischia il dimenticatoio?

A queste domande ha provato a rispondere il produttore Charles Roven, che in una recente intervista con l'Hollywood Reporter ha svelato nuovi dettagli sullo stato di lavoro di Cleopatra, confermando tra le altre cose che il film ha cambiato casa migrando da Paramount Pictures a Universal Pictures. Sulle pagine online della rivista, si legge infatti:

- The Hollywood Reporter: "Cleopatra di Gal Gadot è in sviluppo da un po' di tempo e Kari Skogland è stata l'ultima regista nota del progetto. Stava facendo progressi prima dello sciopero?"

- Charles Roven: "Si, la regista attuale è ancora lei. Il progetto è stato spostato dalla Paramount alla Universal, e Kari ci lavora ancora. È un altro di quei progetti bloccati da questa situazione di stallo che c'è a Hollywood, ora come ora non possiamo portare avanti la sceneggiatura a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Nel frattempo Kari è andata a fare il sequel di Wind River, ma posso confermare che è ancora lei la regista di Cleopatra."

Cleopatra, remake dell'epocale classico di Hollywood del 1963, non ha ancora una data d'uscita.