Cleopatra, Patty Jenkins abbandona la regia del film con Gal Gadot: arriva Kari Skogland

Niente più Cleopatra per Patty Jenkins, o almeno non alla regia. La regista di Wonder Woman e Wonder Woman 1984 lascerà il timone del film con Gal Gadot a Kari Skogland.

Dopo il posticipo delle riprese di Rogue Squadron, c'è stato un altro grande cambiamento nell'agenda di Patty Jenkins.

La filmmaker avrebbe infatti deciso di non dirigere più la pellicola su Cleopatra con protagonista Gal Gadot, pur rimanendo legata al progetto in qualità di produttrice.

Stando a quanto riportato da Deadline, Jenkins vorrebbe focalizzarsi al massimo su Star Wars e il terzo capitolo di Wonder Woman, da qui la decisione di lasciare le redini del lungometraggio targato Paramount a Kari Skogland, forte del suo successo alla regia della serie dei Marvel Studios con Sebastian Stan e Anthony Mackie The Falcon and The Winter Soldier.

La sceneggiatura sarà sempre quella di Laeta Kalogridis, anche produttrice esecutiva di Cleopatra assieme a Jenkins, Gadot, Charles Roven e Jaron Varsano.

Al momento, continuiamo a non sapere quando partiranno le riprese di Cleopatra, o quando la pellicola arriverà sullo schermo, ma ora che sono cambiate le carte in tavola, potrebbero subire delle modifiche anche le tempistiche di produzione e distribuzione.

