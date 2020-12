Cleopatra, Gal Gadot risponde alle critiche: 'Non c'erano attrici macedoni'

L'annuncio di Gal Gadot come protagonista del prossimo film di Patty Jenkins su Cleopatra ha scatenato un vero e proprio putiferio: in tanti si sono scagliati contro la produzione per aver scelto un'attrice israeliana nel ruolo della celebre regina dell'Antico Egitto. La star di Wonder Woman, però, non ci sta.

Gadot ha infatti risposto in maniera decisa e non senza una punta d'ironia alle tante critiche ricevute: "Prima di tutto, se vogliamo dire le cose come stanno Cleopatra era macedone. Abbiamo cercato attrici macedoni che potessero interpretarla, ma non ne abbiamo trovate. [...] Ho amici in tutto il mondo, che siano musulmani, cristiani, cattolici, atei, buddisti, ovviamente ebrei. Le persone sono persone e io voglio onorare l'eredità di Cleopatra, celebrare questa straordinaria icona che ammiro moltissimo" sono state le parole dell'attrice.

"Io penso che chiunque potrebbe fare questo film, penso che chiunque potrebbe decidere di farsi avanti e farne uno suo. Io sono motivatissima e andrò avanti facendo il mio" ha quindi concluso l'attrice. Polemiche sul personaggio della bellissima regina egizia, comunque, non sono nuove al mondo del cinema: già il Cleopatra del 1963 fu accusato di whitewashing per la scelta di Elizabeth Taylor nel ruolo della protagonista; per un'archeologa, inoltre, la scelta di Gal Gadot come Cleopatra è sostanzialmente corretta.