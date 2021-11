Cleopatra, Gal Gadot aggiorna sul progetto che la vede protagonista: 'Non vedo l'ora'

Gal Gadot è attualmente impegnata nella campagna promozionale di Red Notice, il film Netflix d'azione che la vede protagonista insieme a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds e in arrivo in streaming sulla piattaforma domani, ma ha potuto rispondere a domande riguardanti altri suoi progetti, incluso quello che la vede come nuova Cleopatra al cinema.

Il progetto di un nuovo kolossal su Cleopatra era stato annunciato nell'ottobre 2020, ormai oltre un anno fa, e da allora non c'erano più stati aggiornamenti. Fino ad oggi, quando la stessa Gal Gadot ha parlato dello stato di lavorazione del film nella sua ultima intervista concessa a Collider: "Cleopatra si farà certamente. Abbiamo una sceneggiatura straordinaria e non vedo l'ora di celebrare quel personaggio e portare la sua storia sul grande schermo".

Come riportato a suo tempo, è stata Paramount Pictures ad aggiudicarsi la produzione di Cleopatra, battendo le offerte della Universal, di Warner Bros, di Netflix e di Apple. Si tratterà di un dramma epico che si ripromette di rendere onore ad una delle donne più famose della storia (con buona pace di Diana Prince). Non sono mancate le polemiche per il ruolo di Cleopatra rivolte a Gadot.

Il biopic sarà scritto da Laeta Kalogridis, nota per aver lavorato ad Alexander, Shutter Island e Alita: L'Angelo della Battaglia, mentre alla regia troviamo ancora una volta Patty Jenkins. La regista e Gal Gadot hanno costruito una solida intesa grazie ai film di Wonder Woman, e qui aiuteranno a determinare la linea narrativa e la direzione artistica in generale.

Gadot figura anche come produttrice esecutiva ed è stata proprio lei a credere per prima nel progetto e a proporlo ai produttori. Un compito non facile il suo, visto che dovrà competere con la seducente Elizabeth Taylor e con lo storico colossal del 1963, un film che è stato in grado di aggiudicarsi 9 Oscar e di mandare quasi in bancarotta 20th Century Fox a causa degli esorbitanti costi.